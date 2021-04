Denunció que le habían robado dinero, pero lo había “jugado en el casino”

La Comisaría N° 1 recibió la denuncia de un ciudadano de Chajarí en la que relataba que había sido víctima de un robo de dinero, tanto en pesos argentinos como en dólares.

En la tarde del lunes, los funcionarios policiales se hicieron presentes inmediatamente en el lugar y las primeras precisiones que dio el denunciante, causaron ciertas dudas a los uniformados, ya que indicaron que “algunas cosas no cerraban”.



El denunciante explicó que le habían forzado la puerta, aunque no había indicios de que eso había ocurrido y no tenía en claro la cantidad de dólares robados.

A pesar de las dudas del caso los investigadores siguieron y obtuvieron un dato esencial: el denunciante había asistido al casino local y había perdido más de 14 mil pesos.



El dato llamó la atención de los investigadores y consultaron al denunciante sobre la versión que daba cuenta sobre su visita a la sala de juegos. En ese momento, el hombre cambió de actitud y seguidamente, decidió pedir disculpas porque la denuncia era falsa, indicó TalCual.

El dinero que había perdido en el casino, había sido entregado por un familiar como cobro de un seguro, e intentó hacer pasar esta circunstancia como un robo.

Las actuaciones fueron elevadas en Fiscalía quien debe definir la situación procesal del “falso denunciante”.