Policiales

Paraná

Miércoles 21 de Abril de 2021

Los detuvieron por supuesto robo, pero llevaban un tarro con marihuana

Tras un robo calificado, la policía detuvo a dos jóvenes que se movilizaban en moto. Pero no portaban armas y no tendrían relación con el hecho. No obstante, les encontraron un tarro de mermelada con marihuana.