Allanamiento en Paraná: incautaron gran cantidad de armas de fuego y cartuchería

Personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, realizó un allanamiento, este martes, en una vivienda de Paraná, en relación a una denuncia realizada, caratulada como “delito por robo”. En el procedimiento, se notificó a ciudadano de 76 año, quien era de un reconocido mecánico armero, de la capital entrerriana.Walter Giordano, contó aque “recibimos una denuncia a través de un hombre, donde había realizado una negociación con un mecánico-armero por un arma de fuego, la cual presentaba algunas anomalías. Estamos en plena investigación y tenemos que determinar sobre la cantidad de armas y cartuchería que secuestramos”.Se supo, que, al momento de realizar los papeles de la tenencia del arma, el comprador “noto que no coincidan los números de la pistola y los documentos”, indicó el comisario.Muchas de las armas secuestradas tenían la documentación correspondiente, en tanto otra parte no poseían los papeles necesarios y al ser chequeadas, no se encontraban registradas en los sistemas. “Seguramente son armas que se llevan para su reparación, pero hay que realizar peritaje en base al tipo de arma. Por la actividad del hombre, es lógico la cantidad de armas”.El fiscal en turno, dispuso la intervención a la Dirección Criminalística en el secuestro de las armas de fuego que no presentan documentación y cartuchería no estaba registrada. En el lugar, también colaboró personal de la División de Registro Provincial de Armas.