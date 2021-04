Robaron la bicicleta a un fiscal y caminó a la comisaría para hacer la denuncia

Foto: El doctor Marcelo Fontana. Crédito: Radio Eme.

En Santa Fe la inseguridad golpea fuerte. Y nadie está a salvo..., ni siquiera un fiscal de la ciudad. Durante la tarde del lunes quien sintió el rigor de esta situación fue el doctor Marcelo Fontana, quien sufrió el robo de su bicicleta.

Según se supo todo ocurrió cuando el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) llegó hasta un taller mecánico de Angel Casanello al 700 y dejó su bicicleta apoyada contra la pared.



Pero al cabo de unos minutos cuando al fiscal fue a buscar el rodado, advirtió que ya no estaba motivo por el cual se trasladó, a pie, hasta la seccional 8va. para radicar la denuncia de rigor.

Si bien al momento del incidente gran cantidad de personas circulaban por el lugar, no se logró dar con ningún testigo, publicó ElLitoral. No obstante, algunas versiones dan cuenta que el ladrón escapó con el rodado del fiscal por avenida Gral Paz en dirección hacia el norte.