A día siguiente de chocar alcoholizado, cometió otra infracción de tránsito

El domingo por la noche, una camioneta impactó contra una de las cabeceras del tradicional puente Méndez Casariego en Gualeguaychú. Y el lunes por la mañana, se supo que el mismo conductor cometió otra infracción de tránsito: resulta que la misma persona estaba sobre calle Maipú, casi Urquiza, mal estacionado con una moto que no tenía espejos.Entonces, se le acercó un agente de la Dirección de Tránsito y le solicitó licencia de conducir, y como no tenía por haber sido retenida tras el accidente, se le retuvo el ciclomotor. A esto hay que sumarle que el hombre tiene una pena de tres meses para inhabilitación para conducir.que “aproximadamente a las 10 de la noche se comunican y luego me mandan imágenes de un incidente en el puente, dando cuenta de que, según las manifestaciones del conductor, se le habría salido una rueda a la camioneta, lo que provocó una mala maniobra".Producto de la misma, Navone marcó la parte derecha de la camioneta impactó contra uno de los laterales del puente y terminó con serias roturas."Por fortuna no circulaba nadie en bicicleta o caminando”, acotó el funcionario, sobre lo que pudo haber sido una tragedia. Por fortuna la gente ya se había retirado de la zona del parque, y los que habían ido a Pueblo Belgrano ya habían regresado.Navone agregó que al realizarse el correspondiente control de alcoholemia el mismo arrojó 2.39, siendo la tolerancia de 0,50, y contó que el conductor de la camioneta en cuestión, que fue retenida, tiene radicado su domicilio en Aldea San Antonio.Además de la retención del vehículo, el chofer sería sancionado por este siniestro con 90 días de inhabilitación para conducir, además de abonar una multa que rondaría los 70.000 pesos.