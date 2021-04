Brutal femicidio: antes de morir, la víctima contó que el autor llegó a violarla

Policiales Murió una joven tras ser golpeada y apuñalada en un intento de abuso sexual

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a Sebastián Salomón (20), el confeso autor del brutal crimen de Daiana Aballay (24), ocurrido el domingo en la localidad mendocina de Las Heras.La representante del Ministerio Público lo acusó por homicidio criminis causa en concurso ideal con homicidio agravado por ser contexto de violencia de género (femicidio) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, calificación que prevéEn las últimas horas, hubo un giro con respecto al abuso sexual, que, en un principio, no había sido concretado para los detectives. No obstante,, de acuerdo con la información a la que accedióPese a que falta incorporar informes médicos y el resultado de la necropsia para conocer si Aballay presentaba signos que correspondan a un abuso con acceso carnal,Más allá de eso, fuentes judiciales aclararon que se trata de una calificación primigenia que podría cambiar con los futuros avances en la instrucción.En tanto, Salomón continuará alojado en la Subcomisaria Iriarte tras ser imputado, debido a que aún se están desarrollando los peritajes psiquiátricos a través de los cuales se busca determinar si fue consciente de los hechos que cometió, es decir, si es imputable o no.Los análisis a cargo del Cuerpo Médico Forense (CMF) se realizaron a partir de las declaraciones de vecinos, quienes expresaron en la escena que el acusado tiene antecedentes psiquiátricos.Todo comenzó alrededor de las 13.30 del domingo cuando un vecino del barrio Espejo, del distrito de El Plumerillo, escuchó los gritos de auxilio de una mujer y salió a la calle.En una vereda de calle Necochea al 2700, encontró a Aballay, quien estaba desnuda, con varias heridas cortantes y se encontraba tendida sobre un charco de sangre.Vecinos fueron a auxiliarla y la chica indicó que no ingresaran a su domicilio, porque en el interior había un sujeto con un machete.Mientras los lugareños la cargaron a un auto para trasladarla al Hospital Carrillo, el autor del ataque se escapó a través de los techos de las viviendas aledañas, mientras llevaba en una de sus manos un cuchillo de grandes dimensiones.Tras el aviso al 911, policías se desplazaron hasta la escena e iniciaron la búsqueda del sospechoso. Los rastrillajes condujeron a los efectivos hasta la zona de El Algarrobal, donde dieron con el sospechoso en calles General Paz y Barrionuevo.Mientras era aprehendido, le confesó a los policías que había sido el autor del ataque a la joven en el barrio Espejo y que había ocultado el arma homicida en un corralón, en las inmediaciones de la escena del crimen.Ante eso, uniformados que estaban en ese sector fueron en busca del machete y lo encontraron bajo una camioneta. El arma tenía manchas hemáticas y restos de pelos, que coincidían con los encontrados en el teatro del hecho.Por su parte, Aballay fue derivada al Hospital Central con lesiones en sus brazos, el pecho, la cabeza y las zonas dorsal y lumbar. Tras ser intervenida, falleció antes de las 20.