Video: chocó a ladrones y destrozó su auto para evitar que asalten al suegro

Un insólito hecho delictivo ocurrió durante el domingo por la mañana en la zona de Villa Diamante, en Lanús. Un residente de la zona decidió destrozar su auto particular para chocar de manera violenta a otro vehículo ocupado por delincuentes y así intentar evitar que su suegro sea asaltado.Las imágenes fueron difundidas este último domingo por el jefe de Gabinete y titular del área de seguridad del Municipio, Diego Kravetz, quien publicó toda la secuencia tomada por una cámara de seguridad. Hoy, Kravetz se encuentra en medio de una campaña a favor del endurecimiento de los castigos para los ladrones que efectúan robos con réplicas de armas de fuego.“Así se tienen que defender los vecinos del Conurbano mientras la política discute una agenda ajena completamente alejada del día a día de la gente. Una vez más lamentamos un asalto que pudo haber terminado en una tragedia”, afirmó en su cuenta de Twitter.Toda la secuencia del hecho delictivo no comenzó en Lanús, sino en la ciudad de Buenos Aires. Poco después de las 10 de la mañana, un grupo de cinco delincuentes presuntamente armados con armas de fuego robaron un auto Citröen C3 blanco en el cruce de las avenidas Del Barco Centenera y Directorio. La damnificada fue una mujer, quien terminó haciendo la denuncia en la Comisaría Vecinal 6B, según información del caso.La misma víctima del robo aseguró que poco antes los ladrones habían robado una bicicleta, que luego fue descartada en la puerta de un supermercado.El raid delictivo continuó ya en el Gran Buenos Aires y al cabo de media hora, la acción llegó a la calle Itapiru, cerca del cruce con Moreno, en Villa Diamante.Allí, el grupo de delincuentes a bordo del Citröen robado se acercaron a un Renault Clio bordó que estaba ocupado por un vecino de la zona, llamado Enrique Carlos Caruso, de 68 años.La cámara de seguridad tomó cómo al menos cuatro de los cinco delincuentes rodearon el auto de Caruso y lo obligaron a bajarse, mientras lo apuntaban con lo que parecían armas de fuego.Al cabo de unos segundos, a lo lejos del plano de la cámara se puede ver cómo se acerca un Chevrolet Corsa bordó, que sin frenar en ningún momento la velocidad, impacta desde atrás al auto robado en el que se encontraban los delincuentes. Ese vehículo era conducido por Miguel Ángel Pérez, de 37 años, quien precisamente es el yerno de Caruso.Al cabo de unos pocos segundos, los ladrones se bajaron del Citröen y apuntaron con sus armas a Pérez. Pero el vecino, al notar que las pistolas eran unas réplicas, se lanzó hacia los ladrones para trenzarse en una pelea a golpes de puño.Los delincuentes le provocaron heridas leves a Pérez a causa de los golpes en su cabeza y se dieron a la fuga en grupos divididos. Unos escaparon a pie, otros a bordo del mismo Renault Clio de Caruso.Luego de unos instantes, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a uno de los ladrones. Se trata de un joven de 16 años de iniciales L.A.P., con domicilio en Pompeya, Ciudad de Buenos Aires. En el transcurso del mediodía fue trasladado a la Comisaría 5ª de Lanús.A raíz del hecho, el propio Kravetz insistió con su campaña para penalizar aún más el uso de réplicas, ya que el Código Penal considera en las imputaciones la aptitud para el disparo de un arma empleada en el robo. Una réplica no la tiene.“Le puede tocar a cualquier ciudadano común que quiere vivir en paz. Esta vez atrapamos a uno de los delincuentes, pero digamos basta. Firmá el petitorio para que el que delinque con una réplica vaya preso y no lamentemos más siniestros como este”, escribió Kravetz en su cuenta de Twitter y adjuntó el link de un petitorio del sitio Change Argentina.“¿Sabías que si la policía detiene a un delincuente que está portando una réplica de armas de fuego lo tienen que LIBERAR inmediatamente porque no constituye delito esta portación? Hoy 3 de cada 10 delitos son cometidos con réplicas de arma de fuego”, rezaba el petitorio, que al momento de la publicación de esta nota reunía más de 10.600 firmas.“Es necesario modificar el Código Penal; en particular, el Artículo 189 bis y, de esta manera, darle la posibilidad a la Justicia de castigar con prisión efectiva la tenencia ilegal de armas de fuego”, se agregaba en el petitorio.En la práctica judicial, efectivamente se imputa el robo, pero el agravante de un uso de arma no se calcula.