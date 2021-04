Manejaba alcoholizado chocó el vallado de una obra en acceso a localidad

El hecho ocurrió alrededor de las 22 de este domingo cuando un automovilista se llevó por delante la barricada que desde hace una semana armó la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de cortar el acceso por la Avenida Frondizi y el Puente Alvear, para realizar trabajos de reparación en la rotonda de Villa Adela.Según registróa través de un video enviado por un testigo, dentro del coche iba sólo un masculino que no sufrió heridas de gravedad.Según los primeros datos, el hombre manifestó no ver las piedras y la red que prohíbe la circulación, por lo que no logró frenar, y tal como muestran las imágenes, el auto resultó gravemente dañado en su parte delantera.

Tras lo ocurrido, personal policial se hizo presente junto a Agentes de tránsito quienes midieron el dosaje de alcohol en sangre del conductor y arrojó 0,5 grs, motivo por el cual fue secuestrado el vehículo, indicóAdemás, por los rastros de frenada y el estado en que quedo el automóvil se presume que circulaba a alta velocidad.