Ex Miss Argentina que atropelló y mató a inspector, cerca de volver a la cárcel

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones ratificó la condena de tres años de prisión efectiva para la ex Miss Argentina Rocío Fiorella Santa Cruz, quien a fines de enero de 2016 atropelló y mató -en estado de ebriedad- a un inspector de tránsito que circulaba en su moto después de finalizar su jornada de trabajo.Con este fallo adverso, la joven empleada de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quedó a un paso de volver a la cárcel para cumplir lo que le resta de la condena. Es que ya estuvo en la Alcaidía de Mujeres de Posadas durante casi cuatro meses después que violara la prohibición de salir del país que le dictó la Justicia.A diferencia de lo que suele suceder con otras causas similares, no hubo unanimidad en el criterio de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Dos de sus integrantes votaron por hacer lugar al recurso de casación y que el expediente volviera a primera instancia para un nuevo fallo.Después de recibir la notificación, los defensores de Santa Cruz (35) tienen diez días para presentar un recurso extraordinario ante el Superior. Si es rechazado, les queda la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el juez que dictó la sentencia podría disponer la detención para que comience a cumplir la pena impuesta.Santa Cruz ya fue beneficiada por el Superior Tribunal de Justicia, que anuló el primer fallo por el cual fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por el homicidio culposo del inspector Ramón “Topo” Cabrera, de 53 años. Consideraron que no se había probado el exceso de velocidad del auto de la imputada al momento del impacto.La ministra Rosana Pía Venchiarutti rebatió el planteo de la defensa al considerar que no hubo irregularidades en el juicio, que “ha transcurrido con total normalidad”. Y recordó que después de la anulación del primer fallo, se remitió el expediente a otro juez para “la corrección de un defecto legal para lo cual no es necesaria la intervención de las partes como pretende introducir la defensa”.“Es de destacar que la defensa reedita en su totalidad los argumentos expresados en su primer recurso de casación con la particularidad de que aquellos están referidos a una pena distinta a la impuesta en esta oportunidad dejando indemnes los argumentos dados por el juez para justificar la nueva imposición”, sostuvo Venchiarutti.A fines de 2018, Santa Cruz fue condenada a cuatro años de cárcel por el accidente, pero dejó supeditado el cumplimiento de la pena a que el fallo quede firme. En la resolución, se le prohibía salir del país y no conducir vehículos.Pocas semanas después, Santa Cruz fue descubierta en un vuelo que partió de Asunción con destino a Lima, Perú. La joven y su pareja cancelaron sus vacaciones y retornaron al país, pero la Justicia probó que había salido del país y le inició una nueva causa penal.El juez que la había condenado, César Raúl Jiménez, ordenó su inmediata detención por haber violado las condiciones de la libertad condicional. Santa Cruz estuvo detenida 155 días y recuperó la libertad por un polémico recurso de Habeas Corpus.