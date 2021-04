Chocó auto estacionado, huyó y lo hallaron durmiendo en su camioneta

Todo ocurrió en la madrugada de este domingo, cerca de las 2, cuando su automóvil -un Chevrolet Onix- estaba estacionado en inmediaciones de calles Entre Ríos y Teniente Ibáñez, en la ciudad de Concordia."Yo estaba arriba, en la casa de mi amiga, y escuchamos un choque impresionante", tras lo cual "me asomé a la ventana a mirar mi auto y me di cuenta que no estaba", detalló.Cuando bajaron a la vereda, Karina se dio cuenta que "el que me chocó el auto se había dado a la fuga", mientras que su coche había sido corrido varios metros desde dónde estaba estacionado. "Fue a parar a un poste de luz que está en una casa más adelante", graficó."Unos chicos me contaron que debieron correrse porque este señor - que manejaba la camioneta verde - pasó a toda velocidad y casi los pasa por encima", agregó. Subrayando además que los testigos le contaron que pertenecía a una empresa de encomiendas.Con esos datos, la damnificada llamó a la policía y a personal de Tránsito, para radicar la denuncia formal. Además, sus amigas "subieron las fotos a la redes sociales, a ver si alguien sabía algo", contó.Otro testigo no tardó en brindar un testimonio clave. "Nos dijo que la camioneta verde estaba parada en San Lorenzo y Damián P. Garat", explicó Karina. Además, mencionó que "había quedado en el lugar del choque, una parte de su paragolpe".Con todos esos datos, concurrieron al lugar señalado "y vimos la camioneta que estaba muy destrozada, con una persona que estaba acostada; durmiendo adentro".