Un evento de softbol y fiestas clandestinas exigieron la intervención policial

Foto: Archivo

La Policía de Entre Ríos, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus, se encuentra realizando operativos de prevención y concientización en toda la provincia. Durante este fin de semana se efectuaron 30 procedimientos sobre fiestas clandestinas en todo el territorio provincial y se labraron más de 150 actas por incumplimiento al decreto en vigencia. Entre los eventos que merecieron la intervención policial estuvo un encuentro de softbol que se jugaba en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel, en Paraná.



El sábado en la capital entrerriana, alrededor de las 23, se desarticuló una fiesta no habilitada en una propiedad en calle López Jordán, donde había más personas de lo permitido. Se notificó del incumplimiento del decreto al responsable del lugar y se labraron las actuaciones pertinentes con intervención de la Justicia Federal. El evento se hacía en una casa quinta que se alquiló para festejar un cumpleaños. En el lugar había unas 30 personas.



El sóftbol, otra vez



El domingo 28 de marzo a la noche, cuando se disputaba Nacional de Clubes de Sóftbol en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná, personal policial llegó hasta el lugar para para realizar un acta por la infracción al DNU vigente en ese momento, que establecía restricciones sanitarias. Este sábado volvió a suceder lo mismo.



A las 20.30 intervino la personal de la comisaría decimocuarta en el estadio de calle Ambrosetti, donde se realizaba otro evento deportivo. En el exterior estaban estacionados 48 automóviles y en el interior había aproximadamente 120 concurrentes. Se notificó a quien estaba a cargo, quien dijo que la actividad tenía la autorización de la Secretaría de Deportes de la provincia, pero no tenía documental para exhibir, según informaron desde la fuerza de seguridad. La fiscalía federal ordenó que se realizara la notificación del DNI 241/21 vigente.



En esta oportunidad, en el estadio mundialista jugaban Don Bosco y Patronato en las semifinales de Primera Masculino de la Liga Paranaense de Softbol.



Fiesta clandestina en Sauce Montrull



La Policía también intervino en una fiesta clandestina que se realizaba en una quinta ubicada en el kilómetro 19 de la ruta 12, en la localidad de Sauce Montrull. A las 2.35 de este domingo los efectivos acudieron allí por llamadas de vecinos del lugar, y vieron a un grupo de jóvenes ingresando al establecimiento privado. Les cerraron las puertas y no los atendieron, pero varios vehículos que iban por la ruta, se retiraron al ver la presencia policial.



No se logró constatar la cantidad de personas, solo el exceso de volumen de la música. Se indicó que en este lugar se ha intervenido en numerosas oportunidades, en que se realizaron las correspondientes actuaciones por estos eventos. (Uno)