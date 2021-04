Denunciaron el maltrato de un niño que ingresó golpeado al hospital

El ingreso de un menor de cuatro años, con signos de haber sido golpeado, motivó a que las autoridades del hospital de Niños “Orlando Alassia” denuncien la situación ante la Policía y la Subsecretaría de la Niñez de la provincia de Santa Fe.



El caso ocurrió el jueves, cuando el pequeño llegó en brazos de su madre al nosocomio con un fuerte traumatismo en la zona del cráneo. El personal médico detectó que los golpes eran compatibles con violencia familiar por lo que informaron la situación a las autoridades. Sin embargo, la madre del niño tomó a su hijo y se fue del hospital, según indicaron fuentes policiales.



Por el caso, el director del efector provincial, Osvaldo González Carrillo, denunció la situación en la comisaría cuarta. En efecto, los funcionarios de la dependencia dieron intervención a la Brigada Operativa Urbana que intentaron encontrar a la mujer y al niño, pero no lograron ubicarlos.



Horas después, el personal de la Comisaría Primera de Esperanza informó que la madre y su hijo fueron localizados en esa localidad ya que allí tienen domicilio. Cifras alarmantes Los menores maltratados física y/o psicológicamente en el seno de la familia y que son atendidos en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” arrojan estadísticas que alertan y preocupan. Los números del 2020 que aún están el borrador, dan cuenta que, de los niños asistidos en el nosocomio, 110 llegaron golpeados, abusados o con daño psicológico. Cada tres o cuatro días, un niño atacado debió ser atendido.



El doctor Osvaldo González Carrillo, director médico del Hospital Alassia, destacó que suele suceder que el relato de los padres no concuerda con el tipo de lesiones que presenta la víctima. Al momento de la detección de un caso de maltrato, el personal de Salud da aviso al efectivo policial de turno en el hospital y se radica la denuncia del caso en la comisaría cuarta que corresponde por jurisdicción. A partir de allí, intervienen las asistentes sociales que trabajan en el efector de salud.



Es un tema bastante preocupante, desde el hospital tenemos las memorias donde están las estadísticas de todo lo que pasa. Todos los años, entre los meses de mayo y junio salen las memorias del año anterior. En el 2020 no fue todo el personal a trabajar y esas estadísticas pueden estar disminuidas. Hubo 110 ingresos por maltrato durante el año. En el 2019 se llegó a cerca de 200 pacientes que fueron asistido en el hospital por golpes (traumatismos, golpes, físicos, abusos y también maltrato psíquico). El recuento marca que durante el año pasado cada tres o cuatro días, un niño/a golpeado fue recibido por los médicos.



Carrillo aclaró que lo preocupante de las estadísticas están fundadas en la sospecha y, por lo tanto, puede haber muchos casos que no se detectan. Muchas veces son hasta los vecinos de los niños los que denuncian.



Niños heridos de arma de fuego



Desde el 2014 fueron en aumento los casos de menores heridos de arma de fuego asistidos en el Hospital de Niños (menores que quedaban en medio de tiroteos). Para Carrillo, la situación "era rara" porque los disparos eran muy certeros: "Tuvimos que salir a los medios a pedir que no disparen contra los niños". El año en que más niños resultaron heridos de arma de fuego fue el 2016, se contabilizaron 150 pacientes. A partir de allí empezó a bajar de modo constante hasta llegar al 2020 cuando hubo muy pocos, 110. "Por la pandemia, los chicos estaban en sus casas". (Aire de Santa Fe)