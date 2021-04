Picada mortal: Aún no pueden imputar al conductor que salió del hospital

El conductor que chocó y mató a David y Valentino Pizorno el pasado 20 de marzo fue revisado por una junta médica este viernes, que determinó que no se encuentra en condiciones de ser llevado a una audiencia imputativa y, eventualmente, a estar en prisión. Es porque recibió el alta hospitalaria este jueves, pero no el alta médica, ya que se encuentra con una infección en un pulmón y una disminución en la movilidad. Será evaluado nuevamente en 15 días; mientras tanto, tendrá custodia policial en la puerta de su casa.Germán S. es uno de los dos conductores involucrados en las dos muertes de la familia Pizorno. El otro, Pablo M., ya fue imputado y se encuentra en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.Ese segundo conductor se encuentra ?por el choque? con un pulmón infectado, con ano contranatura, y una disminución en la movilidad. Por ese motivo, una junta de médicos lo examinó y determinó que en estas condiciones no puede ir a una audiencia y eventualmente declarar, como así tampoco quedar en prisión.Por la decisión de la junta de especialistas, se estableció que será revisado nuevamente dentro de dos semanas.Ante esta situación, los fiscales de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias y Walter Jurado dispusieron que Germán S. continúe en calidad de aprehendido en su domicilio con custodia policial hasta la realización del nuevo examen.Germán S. será acusado, cuando sea llevado a audiencia, por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones gravísimas.Rosario3.