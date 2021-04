Video: impactante secuencia de cómo una mujer prende fuego a la novia de su ex

El caso

El video es claro. Los estaba esperando. No bien vio llegar a su ex novio acompañado por su actual pareja a la parada de colectivos, se les acercó. Tardó sólo tres segundos para rociarlos con combustible y prenderlos fuego. Luego, huyó. La chica murió y su pareja se salvó de milagro.El brutal ataque ocurrió en la ciudad mendocina de Las Heras el 29 de diciembre del año pasado y quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona. El video fue clave en la causa y lo difundió el diario El Sol en las últimas horas.Si bien, la agresora, identificada como Yanina Belén Diez (27) escapó y se mantuvo prófuga, finalmente fue apresada y está detenida con prisión preventiva en la Unidad Penal VII?Agua de las Avispas.Ahora está acusada por la la fiscal Claudia Alejandra Ríos de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y homicidio agravado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa”.Para la fiscal Ríos, el día del ataque Diez se aprovechó del estado de indefensión de las víctimas y por eso le sumó el agravante de alevosía a la acusación.En las últimas horas, según el periódico mendocino, se cayó la posibilidad de llegar a un juicio abreviado: de un lado ofrecían 30 años, del otro pedían una pena mínima.Así, Diez afrontará el debate y, en base a los delitos que se le imputan por el crimen y el intento de homicidio de su ex, podría ser condenada a perpetua.El caso conmocionó a los vecinos de la ciudad mendocina de Las Heras a pocos días del final de un 2020 signado por la pandemia de coronavirus.Ocurrió, sobre Lisandro Moyano 2.800 casi esquina Libertad. Allí estaban Karen Estefanía Roux Montenegro (22) y su novio, Fernando Rojas (25), esperando el colectivo, cuando apareció Diez y los prendió fuego.Karen, que tenía lesiones principalmente en la cara y la espalda, murió cuatro días después del ataque. Internada en el Hospital Lagomaggiore, tenía más del 50% del cuerpo quemado.Rojas, en cambio, pudo recuperarse y su testimonio fue fundamental en el expediente contra su ex, quien no aceptaba que la hubiera dejado y tuviera una nueva relación.