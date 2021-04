Christe habló ante el jurado tras los alegatos: “a Juli la amaba con el alma”

Alegato de Fiscalía

Arrojada por el balcón

El alegato de la querella

El alegato de los defensores

Teoría de un accidente

Video: Juicio a Julián Christe: el alegato de los defensores del acusado

“Convicción de la mentira”

“El chivo expiatorio de justificación”

“Soy inocente; a Juli la amaba con el alma. Tengo la conciencia tranquila de que yo nunca le habría hecho daño. Eso es todo”, dijo Jorge Julián Christe al defenderse de la acusación por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020, quien murió tras caer del balcón del 8° piso del edificio ubicado frente a Plaza 1º de Mayo.El juicio se desarrolló entre el jueves 8 y este jueves 15, cuando se desarrollaron los alegatos de clausura. La causa se caratuló “Christe, Jorge Julián s/ Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.El caso quedó en manos de un jurado popular de 12 miembros, y con el juez Elvio Garzón como magistrado técnico que guía el proceso. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, por la querella particular, Corina Beisel, y en la defensa de Christe, Ladislao Uzín Olleros y Franco Azziani Cánepa.Las palabras del acusado se oyeron en el cierre del juicio por jurados, y antes de que el jurado popular pase a deliberar para dar su veredicto por culpabilidad o inocencia. Antes, ocurrieron los alegatos de las partes.La Fiscalía abonó la hipótesis del femicidio y aseguró que Jorge Julián Christe mató a Julieta Riera, en abril del año pasado. El fiscal Ignacio Aramberry sostuvo que el acusado la ahorcó a la joven y la arrojó inconsciente del octavo piso.Arramberry aseguró que "Jorge Julián Christe es una persona violenta. Esa violencia afecto directamente a Julieta Riera. Esa violencia fue en aumento progresivamente hasta que un día terminó matándola alevosamente, comprimiéndole el cuello hasta dejarla inconsciente y sin defensa arrojarla por el balcón de un octavo piso. Eso fueron los hechos que les propuse confirmar y han sido probado en este juicio con la prueba que hemos traído. Cada uno de estos hechos da cuenta también que se trató de un homicidio agravado"."En conclusión podemos afirmar de acuerdo a la prueba que hemos acercado que Julieta fue arrojada por el balcón, su caída fue sin instintos de supervivencia", y añadió: "Jorge Julián christe fue violento con Julieta, Julieta aceptó esa violencia envuelta en una telaraña, en la propia telaraña que había construido el imputado sacándole su individualidad".“A través del veredicto de culpabilidad, que ya pedimos, podrán reparar algo, podrán traer un poco de paz a la familia de Julieta, que está devastada. Podrán traer un poco de justicia para la sociedad”, cerró el fiscal Ignacio Aramberry el alegato de clausura en el juicio por jurados que se siguió a Jorge Julián Christe, imputado por el femicidio de Julieta Riera, ocurrido en la madrugada del 30 de abril de 2020.La querella a cargo de Corina Beisel también pidió que sea declarado culpable. Beisel pidió al jurado popular que dejen a un lado los prejuicios y analicen el caso con perspectiva de género. “Les pido que dicten un veredicto de culpabilidad”, cerró.El defensor de Christe, Franco Azziani Cánepa, dijo que ni la Fiscalía ni la querella lograron probar la culpabilidad. “La Fiscalía le imputó 35 lesiones a Christe, entre ellas sexuales, pero nunca se activó ningún protocolo por abuso sexual”, agrega. “En este juicio nos encontramos con más dudas que certezas”, observa Azziani Cánepa.“Nosotros hemos partido de una teoría, la teoría de nuestro defendido, no fue un invento nuestro. Jorge Julián Christe se lo contó al fiscal: la teoría del accidente. No hemos propuesto teorías alternativas, porque estamos convencidos que el hecho tal como lo ha imputado la Fiscalía, no ha existido”, señaló.Habló de la ingesta de alcohol y consumo de estupefacientes en Julieta, y con esos elementos basó su argumentación sobre la teoría del accidente en la caída de Julieta Riera. “Volvemos a preguntarnos: ¿solamente pudo haber sucedido lo que dice el fiscal y la señora querellante? Nosotros nos atrevemos a decir que no, y lo manifestamos. Esa fatídica noche no sucedió lo que los fiscales dicen. No ha habido un femicidio”, planteó.“La promesa que les hizo el Estado a través de Fiscalía -le dijo al jurado popular- no ha podido cumplirse. Señores, señoras, señoritas, este jurado, los defensores vamos a solicitarles que declaren a Jorge Julián Christe no culpable de este hecho, que lo declaren inocente, y le den la posibilidad de volver a su casa, con su hijo, con su familia, y hacer el duelo en paz”, cerró.Por su parte, el segundo abogado defensor, el doctor Ladislao Uzín Olleros, el otro defensor, apuntó contra las redes sociales y los “medios sensacionalistas”.Al respecto, fustigó: “Nada de escrache, nada de redes sociales, nada de prensa sensacionalista, que han tenido el tupé de convertirse en fiscales, jueces y verdugos. Ellos (las redes y los medios) se han atribuido, sin fundamento ni derecho, la legitimación de provocar el linchamiento de una persona. Esos cobardes, pusilánimes y canallas que se refugian en la gratuidad y el anonimato de las redes o en el mal ejercicio de la libertad de prensa, pretenden instalar en la sociedad y en ustedes la convicción de la mentira”.“Nosotros vinimos con una sola hipótesis, la hipótesis de la verdad”, agregó. “Ese chico que está sentado ahí, el 30 de abril de 2020, 31 años de vida, no registra un solo antecedente penal en toda su historia de vida. Uno solo. ¿Ustedes creen por ventura que si tuviera antecedentes penales de violencia de género, de abuso, de golpes, o de cualquier otro delito, la Fiscalía y la querella no lo hubieran traído acá, para impresionarlos a ustedes? No hay un solo antecedente. ¿De dónde sale lo de macho violento?”, pregunta el defensor.Uzín Olleros dijo que Christe ha sido utilizado como “Cabeza de turco, el perejil, el chivo expiatorio para justificarse por lo de Fátima Acevedo”, en referencia al femicidio ocurrido el 1° de marzo de 2020.Y planteó una teoría: “Los femicidios ocurren cuando la mujer decide la ruptura de una pareja. El hombre pide que la mujer vuelva, y la mujer no quiere. Entonces, en esa situación de despecho, el macho violento la última. ´No serás mía pero tampoco serás de nadie´. ¿Qué ruptura había entre Julián y Julieta?”.Al final, le pidió al jurado: “Tengan coraje y sean justos con la verdad. Dicten un veredicto de no culpabilidad, porque ese chico que está allí es inocente”.El proceso seguirá ahora con el debate del jurado popular para emitir su veredicto. El juez técnico Elvio Garzón abrió un cuarto intermedio para las instrucciones finales con las partes y luego, el jurado popular, pasará a deliberar.