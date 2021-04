Robó la batería de un auto y quedó filmado: vecinos alertan numerosos delitos

Otros robos

“Nos cuidamos entre todos”

Un hombre abrió un auto que estaba estacionado y le sustrajo la batería. El hecho ocurrió en el barrio Santa Lucia de Paraná, sobre calle Alfredo Palacios, a metros de Alejandro Gesino.El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad de un vecino donde, en tan solo dos minutos, el delincuente abre el capot de un Fiat Uno que estaba estacionado, y luego de diversas maniobras, logra sustraer la batería y se va del lugar caminando.El suceso ocurrió durante la noche del martes y la dueña del vehículo se dio cuenta que le había faltaba la batería, al otro día cuando iba a usar el auto. “Es una pena, porque l. Ella está enferma y usa el auto para ir hacerse unos estudios”, confirmó el dueño de las cámaras de seguridad, Degrugiller, aSegún informó Degrugiller, en el barrio Santa Lucia, en el último tiempo ocurrieron numerosos hechos delictivos: “”.“A punta de pistola los delincuentes, robaron una moto en la esquina de Alfredo Palacios y División de los Andes. También sustraen celulares, carteras, lo que interceptan en el camino”, declaró.Degrugiller mencionó que uno de los robos más importantes que hubo en la zona en el último tiempo fue el asalto a la casa de un reconocido jugador de Patronato . Los delincuentes rompieron la ventana de la vivienda y se llevaron el 5.000 dolares, como así también bijouterie. Uno de ellos intentó escapar saltando un tapial, pero fue atrapado por un vecino. “Ese fue uno de los tantos, pero cada vez son más robos y más frecuentes”.Por su parte, otra vecina, señaló que “, los chicos andaban en bici por la zona y ahora no se puede ni ir caminando a la despensa, te roban a plena luz del día. No sabemos qué hacer, con las denuncias ya no alcanza”.La vecina contó a Elonce que entre familias del barrio crearon un grupo de whastapp para estar alerta de los diversos hechos delictivos que ocurren: “Varios vecinos tienen cámaras de seguridad en sus viviendas y alertan si ven algo sospechoso, algunas veces eso previene los robos y otras las filmaciones nos sirven de pruebas para identificar a los delincuentes”.“Es algo de todos los días, estamos cansados de estos hechos, no podemos salir tranquilos a la esquina, ni dejar autos estacionados afuera.”, culminó.