Pesar en la Policía entrerriana: suboficial murió en un accidente de tránsito

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un policía en la ciudad de Nogoyá. Sucedió anoche, en calles 25 de Mayo y Carbó, donde colisionaron una camioneta Renault Oroch y una motocicleta, en la que se movilizaba el integrante de la fuerza de seguridad entrerriana. El mismo fue identificado como César Maximiliano LeguizamónLos primeros datos daban cuenta de que ambos vehículos transitaban por el mismo sentido, en calle 25 de mayo hacia el sur. La utilitaria habría intentado doblar y no habría advertido por dónde circulaba el rodado de menor porte.En el lugar de la tragedia se constituyeron autoridades judiciales, de tránsito municipal y una ambulancia, aunque nada pudieron hacer para salvar la vida del uniformado.La Comisión Directiva del Círculo Policial Nogoyá y Círculo de Retirados, lamentaron “con profundo dolor el fallecimiento del suboficial Cesar Maximiliano Leguizamón, hijo del funcionario Julio César Leguizamón. Deseamos a su familia una pronta resignación y que brille para él la luz que no tiene fin”.En tanto, integrantes de la fuerza difundieron una imagen en la que podía leerse: “El policía no muere, se reagrupa en el cielo para cuidar a nuestro señor”.“Fuiste una gran persona Cesar Maximiliano Leguizamón querido; Dios le de muchas fuerzas a tu familia y, principalmente, a tus hijos; a quienes le vamos a contar el tipo y hermoso personaje que fuiste. Con un dolor en el Alma te despido. Descansa en paz loco lindo”, puede leerse en otro mensaje de despedida.