Denuncia violencia de género por parte de su ex pareja: "Incumple restricciones"

Marta Rodríguez vive en Barrio 98 Viviendas de Paraná.



Mencionó que, producto de las reiteradas denuncias, su ex pareja cuenta con restricciones, aunque "las incumple".



"Me encontré hoy con mi ex pareja, fue cuando me retiraba de llevar a mi hijo a la escuela. Él iba en bicicleta. Yo me encontraba esperando el colectivo para regresar a mi casa. Me insultó, me gritó que 'me iba a matar'. Se acercó un policía para ver qué estaba pasando, llamó al 911, cuando llegaron me pidieron que me acerqué a comisaría cuarta a realizar la denuncia", comenzó relatando la mujer a Elonce TV.



Dijo que decidió "no ir caminando y esperé el colectivo. Cuando llegué a la comisaría, vi que esta persona (su ex pareja) estaba saliendo de allí. Como me vio, me siguió y volvió a entrar a la dependencia y me siguió insultando. Me dijo que no le importaba que estuviera la policía, que me faltaba poquito para que me mate".





El hombre tiene que cumplir "una orden de restricción" hacia ella y su familia, puso relevancia la mujer, "pero la incumple", agregó.



Rodríguez detalló que "tiene autorizado el botón antipánico, pero aún no lo tengo", acotó.



Dijo que finalmente realizó la denuncia en comisaría cuarta. Elonce.com.