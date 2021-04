Asalto en carnicería: le apuntaron a la cabeza y es el segundo robo en 15 días

Uneste martes por la tarde, a plena luz del día.. Los asaltantes "estaban nerviosos porque como les decía que no tenía más plata, me ponían la pistola cada vez más cerquita", contó Pablo Stiebens a"Cuando abrí la carnicería, ingresaronuno me saludó y el otro entró con una pistola. En la caja registradora, me apuntó con la pistola a la cabeza y el otro me pedía la plata; me insistía, pero yo no tenía plata", rememoró el damnificado.Al recordar que el asalto transcurrió en no más de un minuto, refirió que "se llevaron el dinero que tenía, porque justo había pagado la carne y me quedó poco dinero que era para pagarle a mi hijo:"."Violentos a querer pegarme, no. Pero si estaban nerviosos porque. Rompieron la caja y se llevaron lo que tenía. Después se fueron", recordó.

"Cuando me pusieron la pistola en la cabeza, ni pensé en la plata"

El segundo robo en 15 días

Stiebens es padre de trillizas y dos chicos más.. No existía eso para mí, y si hubiese tenido más, capas se lo daba", recordó el carnicero al asegurar:"Pero hay que seguir, no queda otra. Uno ve por televisión que pasan estas cosas, y hoy me tocó a mí", comentó el damnificado al asegurar: "Ya había pensado que en algún momento me iban a robar". Stiebens es oriundo de Villa Fontana y hace 15 años que está radicado con su carnicería en Oro Verde.De acuerdo a lo que comentó,. Se esperaba que, de los registros de las cámaras de seguridad de la cooperativa de agua potable, ubicada en frente y sobre calle Los Sauces, puedan surgir elementos de prueba para atrapar a los delincuentes.del año pasado porque había cobrado un plan de un vehículo", reveló al comentar que "con ese dinero tenía pensado hacer un quincho en un terrenito que tengo en el campo"., de bicicletas y otras cosas más. También han robado muchas casas en zonas de construcción de nuevas viviendas", agregó.