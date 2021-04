Le dijo a su novio que quería separarse y él le quemó la cara con una plancha

Una joven de 23 años que quería separarse de su novio fue atacada a golpes y quemada con una plancha en el rostro, en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, y por el hecho el sospechoso era buscado por la Policía.



El ataque, que trascendió este martes, se registró el domingo último en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano.



Fuentes de la investigación informaron a Télam que todo comenzó cuando una pareja regresaba a su casa y, tras una discusión, el joven de 20 años le dio una trompada en la boca.



Al llegar al inmueble, la chica le dijo que quería separarse pero el agresor no le respondió, tras lo cual la agarró por detrás cuando ella quiso salir de la habitación y con una plancha le quemó la cara.



Según las fuentes, la víctima se trasladó al Instituto del Quemado, donde fue atendida por el personal médico que realizó las primeras curaciones y le dio el alta.



Tras ello, la joven realizó la denuncia correspondiente y el agresor era intensamente buscado por la Policía.



"Tiene la mitad del rostro quemado con la impronta de la plancha, le desfiguró la cara, por suerte su salud no corre peligro", dijo a Télam un vocero encargado de la pesquisa.



La fiscal de la causa, Marcela Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar del Departamento Judicial Lomas de Zamora, dispuso la detención del acusado.



El joven fue imputado por los delitos de "lesiones leves y lesiones graves triplemente agravadas por el vínculo, por violencia de género y por alevosía".



Además, la fiscal lo acusó por una "coacción" ya que en el mes de febrero la amenazó con matarla y le advirtió que si no seguía con él, "no iba a estar con nadie".