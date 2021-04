Intensifican rastrillajes para la búsqueda del joven arrastrado por correntada

Resultados del día martes

Continúa la búsqueda de Alcides, de 21 años, quien cayó al arroyo Yeruá el sábado y fue arrastrado por la correntada. Para este miércoles, se diagramó el ingreso con perros de rastreo, que están entrenados para la búsqueda de personas vivas o fallecidas. El operativo comenzará a las 7 de la mañana.Según se informó, se va a rastrillar la zona desde el principio. Es decir, se realizará el recorrido que se pudo corroborar que realizaron Foletto y su acompañante, y aguas arriba del supuesto punto indicado de inmersión.Por su parte, los Bomberos Voluntarios realizaran la búsqueda desde el puente de la Ruta provincial 37, que une General Campos con colonia La Perla, indicóDaniel Foletto, tío del joven, expresó aque “La angustia crece, los minutos y días pasan. No tenemos novedades. Su mamá siente que Alcides está con vida en algún lugar. No se descarta otra cosa. Él se fue a pescar y cazar por necesidad, a buscar alimento fue. Todos los amigos sabían que él conocía el lugar, el agua, sabía resolver”,Trascendió que este martes algunos colaboradores a caballo habrían hallado una soga que supuestamente llevaba el desaparecido, y algunas huellas, en la zona donde este lunes apareció la boina de Foletto. “Por el momento de manera oficial no le puedo confirmar nada de eso aún, pero todas las versiones que se escuchan las tratamos de chequear”, informó una fuente de la comisaría de General Campos a Reporte Cuatro.En tanto, indicó que este martes “se trabajó mucho desde el agua y algunos rastrillajes por costa, pero se dificultaba por las barrancas”.