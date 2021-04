Búsqueda de joven que cayó en arroyo: "La angustia crece, no tenemos novedades"

Continúa la búsqueda de Alcides, de 21 años, quien cayó al arroyo Yeruá el sábado y fue arrastrado por la correntada. De los rastrillajes participan Bomberos de distintas ciudades, kayaks, lanchas, Brigada Acuática, buzos, Policía, familiares y amigos.Al respecto, Daniel Foletto, tío del joven, expresó aque “estamos en vigilia, desde el sábado lo buscamos. Ellos salieron a pescar, cazar y a la tarde desapareció. Estamos a la expectativa. Hay muchísimo despliegue de personal trabajando en el lugar”.“En el agua se han hecho muchísimos rastrillajes, han estado como 200 personas buscándolo por tierra en cercanías al arroyo. Muchos conocidos se sumaron a la búsqueda”, dijo.Asimismo, remarcó que “no se descarta ninguna hipótesis. El testigo dice que se cayó al agua, el personal trabaja en esa zona. Después se puede tomar otra medida porque si se termina el rastrillaje por agua y no se lo encuentra se incorporan perros”.“La angustia crece, los minutos y días pasan. No tenemos novedades. Su mamá siente que Alcides está con vida en algún lugar. No se descarta otra cosa. Él se fue a pescar y cazar por necesidad, a buscar alimento fue. Todos los amigos sabían que él conocía el lugar, el agua, sabía resolver”, agregó.