Imputarán al sujeto detenido por acosar a menor a través de las redes sociales

Un aparente hecho de “grooming” (acoso de un mayor a un menor a través de las redes sociales) quedó al descubierto en la tarde de este lunes en Concordia, cuando, con la que habría pautando un encuentro a través de internet.. Los efectivos de la Policía lo apresaron y quedó detenido en la Jefatura Departamental de Policía.Ante el requerimiento de la fiscal Evelina Espinoza, en la noche del martes, se allanó la vivienda del sujeto acusado en Villa Adela y desde la fuerza, confirmaron aSegún trascendió, la madre de la menor, denunció que el sujeto en cuestión, había contactado a su hija menor de edad a través de la red Social Instagram y le había pedido fotos privadas y declaraciones relacionadas a la sexualidad. La Fiscal, que investiga el hecho, no descartó la posibilidad de que existan otras víctimas.En ese sentido,La fiscal Espinosa dialogó conque la persona con la que se estaba contactando era menor de edad”, remarcó.Asimismo, adelantó que el sujeto acusado de “grooming”, se encuentra “detenido y, señaló.Por su parte, afirmó que “el Ministerio Pupilar es quien asiste con profesionales a la víctima, como también, tomó intervención un equipo del COPNAF. Cuando existe un delito de esta índole, se activa de inmediato el protocolo de asistencia al menor con todas las instituciones estatales”, remarcó Espinosa.La fiscal remarcó que este tipo de delitos ha crecido mucho, debido al avance de las redes sociales y el uso de los celulares. “Ha aumentado este tipo de situaciones. Personalmente, he actuado en casos ocurridos en”, recordó y agregó que “es muy importante que los padres estén atentos a lo que hacen sus hijos, sobre todo, para cuidarlos de los engaños y manipulaciones de este tipo de acosadores, porque muchas veces, los menores no saben que se están contactando con una persona mayor de edad”, concluyó.