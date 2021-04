Denuncian que abusó de un menor “y sigue suelto como si nada”

Una familia denunció a un hombre por el supuesto abuso de un menor de 7 años, ocurrida durante el fin de semana pasado y exigen que la justicia y la policía actúen y “lo metan preso”.



Según indicaron, el sujeto vive frente a la Comisaría Quinta “y está en la puerta tomando mate como si nada”. Radicaron la denuncia en la Fiscalía pero hasta el momento no han tenido novedades.



“Lo manoseó y lo tuvo bajo llave, encerrado, hasta que yo llegué a buscarlo”, dijo un familiar del menor a Elonce TV y señaló que sólo conocen “de vista” al supuesto autor de los abusos.



Además indicó que tras la denuncia, el pequeño fue revisado por el médico y estuvo internado hasta ayer en el hospital de niños. Ahora tiene que ser tratado por una psicóloga.



Sobre el supuesto abusador, el hombre dijo que “sigue suelto, como si nada. El nene contó todo lo que le había hecho, tuvo que pasar por un trauma y ahora no quiere salir ni siquiera a la puerta, tiene miedo; y la policía y la justicia no hacen nada”.