Condenan a 16 años de prisión a policía que intentó matar a su ex y a su abogado

Un suboficial de la Policía de Misiones fue condenado a 16 años de prisión por haber intentado asesinar a su ex pareja y a su abogado al dispararles en plena ruta con su arma reglamentaria, en un intento por impedir que la mujer llegara a un juzgado para iniciar una demanda por alimentos. Ocurrió el 23 de octubre de 2017 cerca de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil.Rael Müller, de 37 años, se presentó ante los jueces del Tribunal Oral de Eldorado con una biblia en la mano, e incluso rezó arrodillado durante un cuarto intermedio. Cuando declaró, negó que haya intentado asesinar a la joven con la que tenía una relación paralela a la de su esposa y de la que nació una hija.“Si quería, la podría haber matado antes”, afirmó con frialdad. Agregó que el día del ataque “estaba pasando un mal momento en mi vida personal por el tema de la cuota alimentaria”, y que no recordaba el ataque porque había actuado bajo los efectos del alcohol y un cuadro de amnesia temporal.La víctima, que luego decidió mudarse al sur del país, relató que el día del hecho aguardó en una parada de colectivos la llegada del abogado Mario Durán, con quien tenía previsto viajar al Juzgado de Familia de Eldorado para entablar una demanda por alimentos contra Müller, con quien había cortado la relación.La mujer dijo que el policía la interceptó en ese lugar y comenzó a amenazarla para que desistiera de la presentación judicial. El suboficial, que estaba uniformado y se movilizaba en su vehículo particular, se alejó del lugar luego que ella evitara la confrontación.A los pocos minutos llegó al lugar el abogado en su camioneta e iniciaron el viaje a Eldorado. A unos 40 kilómetros de Bernardo de Irigoyen, Müller les dio alcance, se puso a la par y efectuó cuatro disparos con su pistola reglamentaria. Uno de los proyectiles rozó la cabeza de la mujer.Durán salió de la ruta y buscó ayuda en una vivienda de la zona, pero apenas detuvo la marcha, el policía bajó con la pistola en la mano y obligó a la chica a acompañarlo. “Subí porque los mato a los dos”, la amenazó.Mientras el abogado acudía a un puesto de Gendarmería en busca de ayuda, el policía se dirigió a Pozo Azul, donde le compró ropas a la joven para que se cambiara, ya que tenía manchas de sangre. Después de dos horas, la dejó en una parada de colectivos y retornó a Bernardo de Irigoyen, donde fue detenido.Muller fue acusado de homicidio simple, homicidio agravado por mediar violencia de género, en dos hechos, ambos en grado de tentativa y por privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de arma de fuego.El fiscal del Tribunal, Federico Rodríguez, pidió que Müller fuera condenado a 16 años de prisión por considerar que existían sobradas pruebas de su culpabilidad: “Es indiscutible que hubo una intención directa de lograr el resultado de muerte”, afirmó en su alegato final. Y que tanto el abogado como la joven estaban vivos “por milagro de Dios”.Durán, que actuó como querellante, dijo en su alegato que el policía “sabía perfectamente a quién quería matar”. Agregó que si bien no logró su cometido “no fue por falta de intención ni por experiencia en disparar, ya que dispara cuatro veces, dos a la puerta delantera y dos a la puerta trasera, buscando como blanco a mí y a la señora”. El abogado pidió 25 años de cárcel para Müller.Finalmente, los jueces del Tribunal Oral de Eldorado se inclinaron por el pedido del fiscal y el policía deberá cumplir una condena de 16 años de prisión.