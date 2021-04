Continúa la búsqueda de la adolescente de 13 años que desapareció en Paraná

Policiales Buscan a una adolescente que desapareció de su hogar el lunes

Personal policial trabaja para dar con el paradero de una adolescente de 13 años, quien se ausentó del domicilio en Paraná. Sobre este tema, la comisaria María Fernanda Ramírez, jefa de la División de Minoridad, dijo aque “en las últimas semanas tuvimos pedidos de localización solicitados desde las familias o a través de pedidos judicializados por la Fiscalía de Menores. Las búsquedas son por chicos que no regresan a sus domicilios o a las residencias de Copnaf”.En este sentido agregó que “se difundió las fotos de dos niñas que estaban siendo buscadas, una de ellas ya fue encontrada gracias a los datos que fue aportando la ciudadanía”.“En tanto, la otra joven de 13 años se está. Es importante que la ciudadanía colabore y no emita juicios de valor”.En este sentido, Ramírez, aclaró que “cuando un familiar nota que un niño se pierde no es necesario esperar para dar aviso a la policía, sino que debe hacerlo rápido, siempre brindando la mayor cantidad de datos y como se encontraba vestido en el momento de la desaparición”. Además, sumó que “las búsquedas en cualquiera de los ámbitos, se realizan en conjunto con las distintas comisarías de Paraná, para localizar en el menor tiempo posible a los chicos”.Consultada por las causas más frecuentes por las que ocurren estos hechos, manifestó que “muchas son por situaciones de rebeldía, debido a la imposibilidad de hacer la vida antes del coronavirus”.