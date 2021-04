Intentó prender fuego el auto de su ex novio y murió por las graves quemaduras

Una mujer murió luego de intentar incendiar el auto de su ex pareja.

Una mujer de 36 años murió este domingo a causa de las quemaduras que sufrió al intentar incendiar el auto de su ex novio, informaron fuentes policiales.Permanecía internada desde el 23 de marzo en el Instituto del Quemado de Córdoba, luego del hecho ocurrido en el domicilio de su expareja, en barrio Zumarán de la capital provincial.Según la declaración del hombre, se despertó cuando el auto se incendiaba en el garaje y pudo sacarlo hasta la vereda.Según el diario cordobés, en aquel momento el joven relató que con la chica habían tenido una relación: “Nunca viví con ella pero salíamos, nos veíamos los fines de semana"."Nunca imaginé que iba a actuar así”, dijo. El canal localtambién indicó que la mujer y su novio mantenían "una relación muy tóxica" y que hubo un “problema de plata entre ellos”.La hermana de la víctima confirmó que el vínculo había terminado “hace uno o dos meses, pero se veían, aunque no sé nada más porque ella era muy reservada". "Tenían contacto por un tema de una plata”, confirmó.Según los investigadores, la mujer habría manipulado un bidón de nafta con el que intentó incendiar el vehículo. Luego fue encontrada en la esquina de la casa, lugar hacia donde corrió envuelta en llamas."Tiró el bidón y corrió sacándose todas las prendas. Las dos personas que la vieron dicen que era una cosa humeante", había declarado una testigo el día del accidente.Por el hecho no hay detenidos y, tras conocerse la muerte, la causa quedó caratulada como 'muerte de etiología dudosa', indicaron voceros de la fuerza policial.El fiscal de Violencia Familiar Cristian Griffi, que está a cargo de la causa, había precisado que la mujer sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo, principalmente en la parte superior.