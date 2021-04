Segundo día sin novedades: sigue la búsqueda de joven arrastrado por correntada

Alcides Folleto fue a pescar con unos amigos, el sábado por la tarde al arroyo ubicado en cercanías a General Campos y la correntada se lo llevó. Desde entonces, nada se sabe de él y se han intensificado los rastrillajes.“Hoy si podemos decir que es intensa la búsqueda, de ayer (sábado) no podemos decir lo mismo, pero de los errores se aprende”, afirmó un familiar del joven Alcides Foletto, que este sábado fue al lugar con su cuñado y la versión es que se tiró al agua.“El arroyo Yeruá es correntoso”, por lo que no se descarta que el joven fuera arrastrado por el agua.El sábado, la falta de luz obligó a Policías y Bomberos a abandonar la búsqueda, pero finalmente fue retomada este domingo. “Hoy, Bomberos y la Policía lo buscaron intensamente. Se armó una pueblada de amigos con perros, con gente a caballo que fue desde las 22:00 hasta las 5:00 bajo la lluvia, llegaron a General Campos duros de frío, congelados. Un agradecimiento para todos esos gurises que fueron a la costa del arroyo y ahora también hay mucha gente en el arroyo”, resaltó el familiar del joven.Mientras las horas pasan, crece la angustia de la familia que ya lleva casi 48 horas sin saber del joven.El jefe de Bomberos Voluntarios de San Salvador, Leonardo Amarillo, contó aque se "hizo una búsqueda con un semirrígido con motor, dos kayaks dentro del agua, y buzos amarrados con cuerdas de seguridad, buscando entre la arboleda que está dentro del arroyo. Muchos lo hacían de a pie en los laterales, ya que por lo que dicen, ayer corría el agua unos dos metros afuera de lo que es el canal y hoy bajó mucho, entonces también se buscaba por afuera".Lo único que se encontró a pocos minutos de empezar el registrado, desde el lugar donde el compañero que andaba con él señaló, fue la mochila que llevaba el cuñado de Foletto. De lo que llevaba el desaparecido, no se ha encontrado nada hasta el momento.Al finalizar la búsqueda de este domingo, debido a la suciedad del arroyo y la dificultad que infiere la búsqueda sin luz solar, se continuará este lunes, sumándose otra lancha de Concepción del Uruguay y la Brigada Acuática solicitó más kayaks y ganchos de rastreos.El lugar donde ocurrió el hecho es de muy difícil acceso. Hasta camionetas 4x4 de los servicios de emergencias debieron ser tiradas por tractor para poder avanzar. Luego, una vez ingresado al campo, camino al arroyo, se encuentra cubierto con lagunones de agua.Se buscaba en una extensión de unos 20 kilómetros hacia el balneario Los Pinos, en un lugar de muy complicado terreno, tras las copiosas lluvias de más de 100 milímetros acaecidas este sábado y domingo.