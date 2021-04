Golpearon y asaltaron a un hombre en su panadería: pidan dadores de sangre

Delincuentes, asaltaron y golpearon violentamente con una pala a un hombre de más de 70 años. Los malvivientes se alzaron con una suma importante de diner. Horacio Manuel Pautasso, se encuentra internado en grave estado y piden dadores de sangre de cualquier grupo y factor.El hecho sucedió el viernes alrededor de las 5 de la mañana la panadería de la víctima en Boulevard Perette e Isidoro Rossi, de Paraná. Su familia hasta el momento no tiene novedades de la causa y piden que se investigue.Ariana Pautasso, nieta dijo aque “mi abuelo está luchando por su vida y solicitan dadores de sangre. No sabemos bien que pasó porque él no puede hablar y no no puede contar lo que ocurrió. Le estamos pidiendo colaboración a la gente del barrio y de zonas aledañas por si alguno vio algo o tienen cámaras de seguridad”.Según informó la joven, la investigación está a cargo de la División Robos y Hurtos. “Cuando sucedió todo, llamamos al 911 y la policía nunca apareció. Todas las mañanas, un móvil pasa y compra en la panadería, cuando llegaron ese viernes se encontraron con la situación, le pedimos que llamen a una ambulancia y un patrullero, pero nunca aparecieron”.Los propios familiares del hombre herido fueron los que lo trasladaron de urgencia al hospital. “Mi abuelo tiene traumatismo de cráneo, desfigurada la cara y no puede hablar. Estamos esperando 72 horas para que se estabilice y si todo sale bien, lo van a operar y le van a realizar más tomografías”, indicó.Por su parte, Lorena hija de Horacio, agregó que “queremos que actúen rápido porque pasa el tiempo y los delincuentes tienen más tiempo para huir y esconderse”.Sobre el estado de su papá, comentó que “está en terapia intensiva en estado crítico. Él es un hombre muy bueno, le daba de comer a los propios delincuentes que le hicieron esto”.Los interesados en colaborar se pueden acercar al Hospital San Martin, de lunes a viernes de 7 a 11 y donar sangre para Horacio Manuel Pautasso.