Le incendió la casa a su ex pareja y el fuego llegó a otras seis viviendas

Un hombre discutió con su ex pareja y tras amenazarla violentamente, le prendió fuego su casa, pero como ella no estaba en el interior, el fuego se propagó por toda la vivienda y hasta se extendió por seis casas vecinas. Como consecuencia del siniestro, las familias quedaron en la calle.La dramática historia ocurrió en la noche del miércoles en las calles Rosales y La Calandria, en el barrio San José de Almirante Brown, donde un sujeto llegó e incendió la casa de su ex novia tras haberla amenazado.El agresor creyó que la joven se encontraba dentro de su casa, sin embargo, no había nadie en su interior, por lo que el fuego se fue propagando por las viviendas vecinas, llegando a una totalidad de siete domicilios afectados.Cinco de ellas quedaron completamente destruidas y en su lugar quedaron terrenos baldíos, con numerosas familias afectadas, aunque afortunadamente ningún herido de gravedad.Entre los afectados se encuentra un oficial de la policía que se encontraba franco de servicio. Él vivía junto con su madre, quienes afortunadamente lograron salir a salvo, aunque perdieron absolutamente todo, incluso su uniforme reglamentario.El sujeto fue detenido por personal policial. Además, los vecinos agregaron que hace poco había salido de la cárcel.Según los vecinos, el hombre había salido hace poco de la cárcel.Fuente: Télam