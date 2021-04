Se realizaron controles de tránsito y secuestraron vehículos en Paraná

Este jueves por la noche, la Municipalidad realizó verificaciones de documentación vehicular en calle Su Santidad Francisco, inmediaciones de la Plaza 1º de Mayo. El personal del área de Transito trabajó en conjunto con la división 911. Los operativos continuarán este fin de semana.“Fue un operativo de rutina de autos particulares, taxis y remises, como hacemos diariamente. No fue un control por las restricciones anunciadas a nivel nacional”, expresó aGabriel Nuñez, jefe del operativo.Los operativos se realizan los días martes, jueves, viernes y sábados.En el día de la fecha, personal de transito retuvo algunos vehículos, por falta de documentación y fueron trasladados en grúa.“Uno de los autos retenido fue por no tener tarjeta azul y la tarjeta verde estaba vencida. El dueño del vehículo es el único que puede circular con la tarjeta verde. El conductor nos manifestaba que hacía poco había comprado el vehículo, pero no tenía los papeles correspondientes”, relató el comisario.