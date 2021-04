Incendio se propagó por el viento y generó temor en la zona de barrio Médico

Pasado el mediodía de este jueves, se registró un incendio de pastizales que adquirió grandes dimensiones por la presencia de viento, que propagó rápidamente el foco ígneo.Según pudo saber, las llamas habrían comenzado en un minibasural en inmediaciones de calle Echeverría, y se extendió a más de 100 metros, hasta la zona de calles Álvarez y Blas Parera, en el barrio Médico, lo cual generó preocupación en los vecinos que se vieron sorprendidos por la gran presencia de humo y las llamas.Tres dotaciones de Bomberos Zapadores y dos de Voluntarios se hicieron presentes en el lugar para combatir el incendio.En este sector de la ciudad son comunes estos hechos, los cuales serían provocados por quienes intentan quemar los pastizales y también como habría ocurrido en este caso, los minibasurales.Un integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios explicó que “si bien el viento complicó la situación, el incendio ya está controlado y no hay viviendas afectadas, se lo contuvo dentro del campo”.“Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos policiales que dieron aviso a Bomberos Zapadores y a su vez, nos llamaron a nosotros que acudimos con dos dotaciones”, explicó el integrante del cuartel de Voluntarios.Finalmente, pidió que la gente tome conciencia y no realice estos incendios. “Si se pueden evitar, que lo eviten, no prendan fuego”, solicitó.