Femicidio de Julieta Riera: “Pedimos un juicio, rápido y ágil”, valoró su mamá

Comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril del2020 . Quien en ese momento era su pareja, Julián Christe, está acusado de “Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.Frente a Tribunales, la madre de Julieta Riera, Ana María, señaló aque esperaba que comience el juicio, pero nunca imaginó que iba a ser un proceso tan fuerte. “Es desarmador, me desarmé y me volví a armar”, reveló.Cabe recordar que el juicio por el femicidio de Julieta Riera se desarrolla en el marco de un Juicio por Jurados, sobre este tema, Ana María piensa que “va ser un juicio, rápido y ágil”. Además, declaró que ella testifica en la audiencia este viernes.En cuanto a la responsabilidad de Crhriste en el hecho, dijo que “él sabe lo que pasó. Cuando ocurrió estaban solo ellos dos y mi hija ya no está. Pedimos que se haga justicia”.“Reconstruir lo sucedido, nos sirvió para entender que fue lo que pasó, cuando vi el cuerpito de hija más o menos me imaginaba lo que había ocurrido”.Respecto a su nieto contó que “está muy cuidado y preservado de todo eso, no queremos involucrarlo, esta con su papá”.