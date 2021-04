Conductor siguió de largo en una rotonda: sufrió heridas y fue hospitalizado

El conductor de una pick up Volkswagen Amarok, un hombre de 74 años y con domicilio en distrito de Cinco Bocas, en momentos que se conducía en sentido sur-norte y por razones que se tratan de establecer, en el cruce de Ruta Nacional 18 y Acceso Carlos Fuertes de Villaguay, no se percató de la rotonda, siguió derecho y quedó en el centro de la misma.Tras el accidente, que se registró este miércoles a las 19.45hs de este miércoles, se registraron daños materiales en el rodado, y el conductor de la camioneta fue trasladado en vehículo particular al nosocomio local, donde tras ser examinado por el médico policial en turno, se informó que presentaba un corte en el antebrazo derecho y escoriaciones en mano izquierda.Tomó intervención Sección Criminalística y Mecánico en turno. Además, personal Municipal realizó test de alcoholemia resultando negativo.