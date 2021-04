Caso Julieta Riera: querellante pidió “la mayor perspectiva de género posible”

Inicia este jueves el juicio por jurados por el femicidio de Julieta Riera. Su pareja, Julián Christe, está acusado de “Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.Minutos antes del comienzo del debate, la abogada querellante Corina Beisel destacó asus expectativas por el desarrollo del juicio por jurados. “Hasta acá se desarrolló todo con celeridad y absoluta normalidad. Estamos tranquilas y conformes, tratando de cuidar que todo salga de la mejor manera”, comentó.Al dar cuenta del procedimiento judicial, Beisel detalló que “el juez técnico dará las instrucciones a los jurados, que ayer se terminaron de seleccionar. Se les tomará juramento para constituirse en carácter de jurado y luego se formularán los alegatos de las partes”.Al bregar para que “en el juzgamiento de este caso se tenga la mayor perspectiva de género posible”, Beisel refirió: “Puedo decir muchas cosas lindas de Julieta, y entiendo que se pueden decir otras no tan lindas en el transcurso de este juicio, pero como voy a formular en mis alegatos de apertura, lo que está sometido a juicio y que los jurados tendrán que determinar es sobre la culpabilidad o no del acusado, no sobre la vida de la víctima”.En ese sentido, la abogada pidió “que todos los que operamos jurídicamente día a día nos formemos, nos sensibilicemos cada vez más”. Y se mostró “convencida que no será la militancia de ningún tipo la que arribará a la conclusión del caso, sino la contundencia de la prueba”.