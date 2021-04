Una camioneta sufrió daños al chocar troncos caídos de un camión

Una camioneta resultó con daños en un accidente ocurrido esta noche en la Ruta Internacional 136.



El siniestro se produjo cerca de las 22, cuando el conductor de una pick up que transitaba la ruta en sentido Gualeguaychú-Fray Bentos, no pudo evitar colisionar una serie de troncos caídos de un camión que circulaba en el mismo sentido.



La pick up era conducida por un vecino de Gualeguaychú, de 44 años, quien estaba acompañado de una mujer de 42 años y un menor de 10. Todos los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.



Con daños en el frente, la camioneta terminó varada sobre una de las banquinas, hasta la intervención policial.

Fuente: R2820