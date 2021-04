Báez Sosa: sobreseyeron a Milanesi y confirmaron el juicio para los rugbiers

En ese sentido, la Cámara de Apelaciones de Dolores determinó que no hay pruebas contra Milanesi, por lo que no irá a juicio, al igual que Juan Pedro Guarino, sobreseído el año pasado.



Los otros ocho rugbiers que sí están detenidos (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz) serán juzgados por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

La decisión fue tomada por una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa, aunque la decisión fue resuelta por mayoría y no de manera unánime.



Los acusados, que renunciaron su derecho a un juicio por jurados, se enfrentarán para su defensa a un tribunal colegiado en Dolores con fecha a definir.



Según consta en el pedido de elevación a juicio, el asesinato de Báez Sosa "estuvo planeado y hubo una división de roles para atacar a traición".



"Existió una división de roles, cinco de ellos participaron del ataque con violencia física contra Fernando mientras que otros tres se dedicaron a bloquear la defensa que podría haber salvado a Fernando, separando y golpeando a sus amigos, sin un policía a la vista", se indicó.



"Una vez en la calle, para ejecutar el plan, los ocho rugbiers se dividieron: cinco de ellos (Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli, Benicelli y Cinalli) fueron a buscar a Fernando, lo tomaron desprevenido y de espaldas" y "comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo".



Cuando el joven de 18 años cae al piso, y "aprovechándose aún más de esa situación de indefensión", proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó su deceso en forma casi inmediata, al causarle "un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo", aseguró semanas atrás el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.



