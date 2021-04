Sobreseyeron a uno de los rugbiers acusado de matar a Fernando Báez Sosa

La Cámara de Apelaciones de Dolores sobreseyó este miércoles a Alejo Milanesi, uno de los imputados en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en enero de 2020, y confirmó que los otros ocho rugbiers acusados por el crimen continuarán en prisión a la espera del juicio oral, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa, informaron fuentes judiciales.



De este modo Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, serán juzgados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".



En un principio, en el marco de la causa también había sido detenido el rugbier Juan Pedro Guarino (19), pero este joven había sido excarcelado y luego sobreseído.



En el caso de Milanesi (19), en tanto, los integrantes de la Sala 1 del tribunal, Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone, dispusieron por mayoría el "sobreseimiento total", en línea con el planteo hecho en ese sentido por el defensor de los rugbiers, Hugo Tomei.



De este modo, la cámara confirmó que quienes deben enfrentar un debate oral son los imputados que fueron acusados en el requerimiento de elevación a juicio de la causa por parte de la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell.



Zamboni había pedido el sobreseimiento de Milanesi y de Guarino, pero este punto fue rechazado parcialmente por el juez de Garantías 6 de la localidad balnearia, David Mancinelli, al elevar la causa a juicio.



Mancinelli hizo lugar entonces a un planteo de los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, para que la eventual responsabilidad penal de Milanesi se definiera en un debate oral.



El último 10 de febrero, Tomei apeló ante la Cámara y pidió la nulidad de las requisitorias, así como el cese de la prisión preventiva de los ocho detenidos.



El defensor recusó además a los integrantes de la Sala 1, por considerar que no garantizaban imparcialidad, pero el recurso fue declarado "inadmisible por extemporáneo", y tras una audiencia con las partes realizada el 18 de marzo, el tribunal dio a conocer este miércoles a la mañana su resolución.



El fallo hizo lugar al pedido de sobreseimiento de Milanesi por parte de Tomei, con el voto en contra de Defelitto y la aprobación de Sotelo y Yaltone, quienes consideraron que no existían "elementos suficientes" para llevarlo a juicio.



"Los escasos elementos invocados por el requirente son, además, inciertos, y difusos. Solo sabemos que Milanesi estuvo esa noche en Villa Gesell y no mucho más", aseguraron los magistrados, y destacaron "la endeblez de los elementos" mencionados por la querella.



Señalaron, además: "El Código Procesal es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados".



Los miembros del tribunal rechazaron en tanto de forma unánime, por su "inconsistencia", los planteos de nulidad de Tomei respecto de los otros ocho acusados.



En ese sentido, Sotelo subrayó en su fundamentación: "Pese al notable esfuerzo defensista, no logro encontrar vicio alguno en la requisitoria y consecuente resolución que eleva la causa a juicio. Pero, además, no logro visualizar, como se pretende, que exista perjuicio cierto al derecho de defensa".



Los magistrados rechazaron también el pedido de cese de la prisión preventiva, por lo que los ocho detenidos deberán esperar en esa condición el juicio oral.



Fuentes judiciales indicaron que, a partir de este fallo, la causa volverá a manos del juez Mancinelli, quien deberá mantener una entrevista -presencial o por alguna plataforma digital- con cada uno de los detenidos, para determinar si desean ser juzgados por un tribunal colegiado o por un jurado popular.



Si bien el abogado de los jóvenes expresó la intención de ellos de renunciar al juicio por jurados, por considerar que no están dadas las condiciones para conformar un jurado imparcial, el magistrado debe confirmar cuál es su voluntad luego de haberse conocido la resolución de la Cámara.



En el juicio oral se debatirán además las responsabilidades penales de los rugbiers por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando fue asesinado frente al boliche "Le Brique", en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de Gesell.