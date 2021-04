Buscan a una mujer que desapareció en la provincia de Santa Fe

Una mujer de 44 años es intensamente buscada en la región central de la provincia de Santa Fe desde el sábado pasado cuando sus familiares denunciaron su desaparición luego de salir de su casa de la ciudad de Recreo, lindante con la capital provincial, dijeron este miércoles voceros policiales.La mujer fue identificada como Analía Marcela Maidana, de tez blanca, una estatura de 1,55 metros, cabellos claros, ojos color miel y contextura delgada.Al momento de abandonar su casa, el sábado a las 23, vestía una calza gris, zapatillas blancas, una remera de mangas largas del mismo color y llevaba una cartera negra.La búsqueda quedó a cargo del fiscal Marcelo Fontana, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y voceros de la pesquisa dijeron que el temor de los familiares es que haya estado de por medio una expareja de Maidana, quien posee una medida de restricción.El hombre, cuya identidad no trascendió, fue trasladado a una sede policial, donde se le tomó declaración, aunque de sus dichos no surgieron elementos que ameritaran su detención.No obstante, se le secuestró el teléfono celular y sigue bajo investigación, de acuerdo con las fuentes del MPA.Uno de los hijos de Analía, identificado como Agustín, dijo a medios de prensa que ese hombre, que fue la pareja de su madre durante cinco años, viene hostigándola desde hace ocho meses.Fuentes del caso señalaron que Maidana se comunicó por última vez el domingo, a través de su teléfono, y que se realizó una búsqueda con perros en la zona de Arroyo Aguiar, donde se detectó actividad de esa línea, aunque sin resultados.En tanto, su hija Vanesa contó en diálogo con radio Universidad de Santa Fe que "el exmarido tiene una medida de distancia desde el 5 de diciembre porque la hostigaba demasiado"."Ella hizo la denuncia en la comisaría de la mujer, dejó su trabajo en Santa Fe y ahí comenzó a trabajar cuidando a un paciente en Monte Vera. No sé si definir lo que sufría como una amenaza, pero sí era acosada. El ex le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él”, añadió la joven.Además, contó que desde la familia hablaron con ese hombre y lo único que lograron fue que los amenazara con "poner un abogado" porque consideraba que estaba siendo hostigado.Las autoridades solicitaron que cualquier dato sobre el paradero de Analía Maidana debe ser comunicado a la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, con oficinas en Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe y en Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario.También puede llamarse a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348, y en caso de urgencia a la línea policial 911.