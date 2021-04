Ladrón gatilló dos veces a vecino pero la bala no salió: “Tengo un Dios aparte”

Un ladrón trató de robarle a un hombre y le disparó delante de una menor, que presenció toda la escena. Este violento hecho ocurrió a plena luz del día en la localidad bonaerense de Merlo. Pese a que le gatilló en dos ocasiones, la bala no salió.La secuencia sucedió el lunes pasado y quedó registrada por la cámara de seguridad de una casa vecina, ubicada en el cruce de las calles Ricardo Rojas y Dumas. En las imágenes se puede ver cómo un delincuente se baja de una moto para interceptar a Cristian Nahuel Gómez, de 21 años.Según informó el diario Clarín, la víctima es un trabajador de seguridad de un hospital de Ramos Mejía; de hecho, el día que todo ocurrió era su único libre en la semana, luego de cumplir turnos de 12 horas durante varios días consecutivos.Cuando regresaba de hacer unas compras, fue atacado por un motochorro, que le disparó a quemarropa. En el video, se ve cómo el ladrón, sigilosamente, frena su vehículo, se baja y espera que Cristian Gómez se acerque para apuntarle con un arma.La reacción del joven fue salir corriendo: se trastabilló y se cayó. “Gatilló dos veces y, gracias a Dios, la bala no salió”, relató el joven este miércoles, en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).El momento en el que Cristian es perseguido por el ladrón, con una menor observando todo. (Foto: Captura de Cámara de Seguridad)“Yo estaba regresando de comprar, crucé la calle, veo que este muchacho se baja de la moto y la deja prendida, lo que me pareció raro. Ahí sacó un arma y la primera reacción que tuve fue irme para atrás. Fue un milagro lo que pasó. Tengo un Dios aparte que no quiso que ese sea mi momento. Si la bala hubiese salido, no la contaba, estaba en el piso”, afirmó.

Todo eso ocurrió delante de una nena que estaba sentada en la puerta de su hogar, justo en el lugar donde ocurrió el ataque. Ante la violenta secuencia atinó a esconderse detrás de una pared y después ingresó en su casa. “A la nena que estaba en la puerta de la casa no lo había visto, pero sí vi que habían otros nenes más en la esquina, arriba de la vereda, para el lado donde el ladrón apuntó. No le importaba nada”, agregó el joven.“No somos nada ante los que vienen armados. Viven robando en esta esquina. Esta vez me tocó a mí, en medio de la pandemia le pasó a mi hermano, y así ocurre con muchos de los que vivimos y vamos a comprar o a tomar el colectivo. Encima a este ladrón lo conocemos, lo tenemos grabado robando a pocas cuadras de acá. Estamos cansados de vivir así”, cerró Gómez.