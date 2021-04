Indignante: arrastran 50 metros a un bebé por la calle para robarle su mochilita

El violento episodio tuvo lugar en las inmediaciones de Bolivia 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros de Rosario.



"Me lo arrastraron media cuadra. Yo caí y él seguía en la bici. No me robaron nada al final. Lo soltaron llegando a la esquina", contó la madre del niño con clara indignación por el momento que le tocó vivir.



"Está bien. Todo raspado pero está bien", agregó Melisa, la mamá del chiquito, en diálogo con El Tres TV.



El nene, que fue identificado como Bautista, padeció un golpe en la cabeza y laceraciones en varias partes de su cuerpo y en las yemas de los dedos.

"Todo por una mochila con 150 pesos. Salí a la calle porque me había olvidado algo y ví lo que pasó. Pasaron en una moto y empujaron a la mamá, le agarraron la mochila y la bicicleta y arrastraron a la criatura, que había quedado enganchada", contó.



"Fue espantoso, es la primera vez que pasa esto en el barrio", agregó en diálogo con Telefe Rosario.



Por otro lado, otro de los testigos del hecho aseguró que "el nene está vivo de milagro. Porque soltaron todo cuando llegaron a la esquina".



Fue a plena luz del día y con todo el movimiento habitual del barrio.



La Capital.