Maltrato animal: abandonaron dos perros en una casa y uno murió por “inanición”

Personas que defienden o protegen a los animales, recibieron una denuncia de dos perros abandonados en una vivienda en Calle Manuel Gálvez, de Paraná. Uno de los animales había muerto por “inanición y el otro can se alimentaba con sus restos”, supo Elonce TV.



A raíz de ese hecho, realizaron la denuncia pertinente y “los vecinos de la zona siempre estuvieron predispuestos para colaborar con la causa y se radicaron cuatro denuncias por este hecho. Esperamos que la justicia pueda acelerar el proceso”, dijo a Elonce TV una joven involucrada en la causa.



Los perros llevaban más de seis meses abandonados en la vivienda, “había una señora que vivía al lado y los alimentaba, pero por la edad se mudó. También nos comunicamos con uno de los dueños de esa casa y nos dijeron que iban todos los días a alimentarlos, pero tenemos pruebas de que no es así”, contó.



El perro fue rescatado y esperan que le terminen los estudios para dar a conocer el estado en el que se encuentra. Al finalizar, comentó que “en Paraná no hay asociaciones ni refugios, el que quiera combatir el maltrato animal, lo puede hacer: involucrándose y realizando una denuncia”. Elonce.com