Rosario: un chico de 16 años que jugaba al fútbol fue acribillado a balazos

Foto: La Capital

La víctima tenía un retraso madurativo. El fatal episodio se habría originado por una pelea entre dos chicos en Villa Banana de Rosario.



Horas antes, personal policial encontró un hombre asesinado a balazos en la zona rural entre Rosario y Pérez, que todavía no había sido identificado.

En cuanto al crimen de Villa Banana, que conmocionó al barrio por tratarse de un chico de solo 16 años con retraso madurativo, el joven fue ultimado a disparos por un hombre que se bajó de un auto y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.



De acuerdo al testimonio de testigos, el agresor, que habría estado acompañado por tres personas, le efectuó un disparo y cuando cayó al piso siguió gatillando.



Si bien es materia de investigación, el fatal episodio se habría originado por una pelea entre dos chicos. Es que surgió la versión de que la víctima, que fue identificada como Enzo, habría protagonizado una riña con otro joven y su asesinato sería una represalia por esa pelea.



Vecinos de Enzo contaron que era habitual verlo jugar en la calle. El padrastro contó que "se cruzó para jugar y lo acribillaron. No sabemos cuántos disparos recibió. Pero escuchamos 6 ó 7 tiros. Después se escaparon en auto".



Por su parte, el comisario Claudio Kleiman reveló: "Tenemos datos del vehículo pero se reservan para la investigación. Todavía no hay detenidos. Aparentemente había dos o tres masculinos con el agresor. Acá en el lugar no hay cámaras pero se trabaja con las cámaras de seguridad de la zona".



Al arribar al lugar del crimen, el fiscal Bianchi destacó que "todavía no se ha entrevistado a ninguno de los familiares" y remarcó: "No podemos formular una hipótesis previa al período de recolección de datos".



La Capital.