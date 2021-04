Por diabetes, dieron preventiva domiciliaria a acusado de múltiples delitos

Un sujeto acusado de delitos de violencia de género, estará detenido en su domicilio bajo prisión preventiva, durante el transcurso de la Investigación Penal Preparatoria en Concepción del Uruguay.





Así se resolvió en audiencia realizada ante el juez de Garantías, Gustavo Ariel Díaz, tras la solicitud del abogado defensor, que planteó problemas de salud de su cliente.



Se trata de Hugo Leandro Guidobono, apodado “Leo”, de 39 años de edad, quien es representado por el abogado penalista, José Pedro Peluffo, en causas que lleva adelante el fiscal Auxiliar 4 subrogante, doctor Eduardo Santo.



En su alegato, el doctor Peluffo señaló que solicitaba el arresto domiciliario de su defendido, no pidiendo la libertad, considerando que es un modo de cumplimiento efectivo de la pena. El abogado argumentó que en el lugar de detención se le impide tratar adecuadamente su dolencia, agregando que Guidobono padece diabetes Tipo I, y se ha dejado de fabricar insulina, y al no contar con ello, se sube demasiado la concentración de glucosa en sangre, lo que puede hacer que se desmejore su situación, y requiere tratamiento para asegurarse de su salud, y necesita inyectarse insulina, llevar dieta saludable y equilibrada. También aseguró que dado este alojamiento y las dificultades de la debida atención su cliente ha perdido alrededor de 8 kilos en 30 días, ofreciendo el cuidado y responsabilidad de la prisión domiciliaria, al hermano del acusado.



Seguidamente el Ministerio Público Fiscal, entendió que debiera ser el médico de Tribunales quien de su visión en esta situación, agregando que ha estado por 25 días allí sin inconvenientes, entendiendo que no debiera haber problemas, salvo que Médico de Policía o Tribunales, que se expida al respecto, si se puede preservar la salud, manifestando que la causa avanzó y está para ser remitida a Juicio, y es fundamental la declaración de la víctima, con 6 hechos de Violencia de Género.



La fiscal, dijo que solicitará prorroga de treinta (30) días, y estima con fecha de Juicio, si el Médico confirma la imposibilidad de continuar, así se hará.



El juez analizó los alegatos y dispuso la continuidad de la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, bajo el cuidado y vigilancia de su hermano de Hugo Leandro Guidobono, en orden los delitos de hurto calificado, amenazas (cuatro hechos), violación de domicilio (dos hechos) y desobediencia a una orden judicial ello en concurso real, hecho los que se enmarcan en contexto de violencia de género.

