Salieron de fiesta, chocaron y mataron a un colectivero que iba a trabajar

Jorge Walter Rodríguez, un chofer de colectivo de 51 años, falleció en la madrugada de este domingo, cuando el vehículo en el que viajaba fue embestido por otro en el que se desplazaba una pareja. Tanto el conductor como su acompañante fueron imputados por “homicidio culposo”, tras darse a conocer un video en el que la mujer reconoció que habían salido de una fiesta y que estaban ebrios.



El siniestro ocurrió pasadas las 3 de la mañana, en avenida 31 entre 514 y 515, en La Plata. Allí, según informaron fuentes policiales, el conductor de un Citroën C4 perdió el control e impactó de frente contra un Renault 9 blanco. En él viajaba Rodríguez, chofer de la Línea Oeste, quien en esos momentos se dirigía a tomar servicio en su trabajo. Como consecuencia del impacto, el hombre de 51 años falleció en el lugar, ubicado a poco más de una cuadra de la cabecera desde la que debía comenzar su recorrido. En tanto, el otro ocupante del Renault 9 debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal Rodolfo Rossi.



Por su parte, el conductor del C4, identificado como Cristian Godoy (39), fue trasladado al Hospital Gutiérrez con un corte en una de sus piernas. En tanto la mujer, quien no sufrió heridas de consideración y que acompañaba al conductor del C4, en el lugar del hecho manifestó a una oficial de Policía: “Señora, quiero que tenga en cuenta que estamos todos re en pedo”. Las imágenes fueron registradas por testigos en un video que fue aportado para la investigación del hecho.



En el lugar fueron convocados médicos del SAME, efectivos de la Comisaría 10ª de esta localidad bonaerense y agentes de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las tareas de peritaje que aportarán datos a la causa, en la que también se investiga si la pareja había salido de una fiesta clandestina. El caso bajo la caratula “homicidio culposo” recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial La Plata.



Rubén Landa, compañero del colectivero fallecido: “Es lamentable. Yo creo que a confesión de parte relevo de pruebas. Es una prueba fehaciente para hacer justicia con estos dos compañeros nuestros. Es más que habitual esto, no solo en esta zona, sino en todos lados. Se ha convertido en algo que parecería normal, pero produce este tipo de tragedias”, expresó Rubén Landa, secretario general adjunto de UTA La Plata, en diálogo con TN.



“Venían a alta velocidad y en ese lugar precisamente hay una rambla que termina. Ahí es donde intentan pasar a otro coche y embisten a nuestros compañeros. Hay una cámara que nosotros estuvimos viendo hoy en la empresa que está bastante clara y que mañana va a ser peritada por la fiscalía”, agregó el referente del sindicato.



“Me da una indignación terrible. Tenemos que lamentar hoy la muerte de un compañero de trabajo, un trabajador intachable. Fijate lo que son las desidias de la vida, unos que vienen de joda matan a uno que va a trabajar”, concluyó Landa.



Durante la tarde de este domingo, los dirigentes sindicales y los choferes de la empresa Nueve de Julio se manifestaron para pedir justicia por la muerte de Jorge Walter Rodríguez.