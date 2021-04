Reapareció "El Polaquito": asaltó a un policía, hubo un tiroteo y lo balearon

“El Polaquito”, el joven que tiene un amplio prontuario y que su historia se hizo conocida cuatro años atrás cuando tenía 11 años y fue entrevistado en el programa de Jorge Lanata, volvió a protagonizar un hecho delictivo en el partido bonaerense de Lanús cuando intentó asaltar a un oficial de la Policía Federal, protagonizó un tiroteo y terminó herido con un balazo en la pierna.El jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del municipio de Lanu?s, Diego Kravetz, relató en sus redes sociales el nuevo delito que tuvo como protagonista a "El Polaquito", que ahora tiene 15 años y cada vez más antecedentes."Otra vez el Polaquito. Otra vez a los tiros. Esta vez terminó con un balazo en la pantorrilla. Tiene 15 años y uno de los prontuarios más aterradores del Conurbano: la Justicia no lo encierra y se lo devuelve una y otra vez al mismo entorno que lo empuja a delinquir", explicó Kravetz.En esa línea, siguió: "Anoche intentó asaltar a un oficial de la Policía Federal en Villa Industriales, junto a un cómplice. Venían en una moto que finalmente abandonaron para fugar a pie, no sin antes protagonizar el tiroteo en el que ambos resultaron heridos"."Ahora, cuando se cure, el juez lo va a volver a mandar con la familia, al mismo barrio, con el mismo círculo siniestro, hasta que mate a alguien o lo maten a él, y entonces sí, escucharemos asombrados que nos explican por qué pasó", agregó.Y concluyó: "Si no se toman medidas urgentes, la situación solo puede empeorar. Mientras el Congreso discute las PASO, vos podés hacer algo: firmá la petición para reformar el Código Penal. Es ahora".La historia de “El Polaquito” se conoció hace cuatro años, cuando el joven tenía apenas 11 años y fue entrevistado por el programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata en el que contó los hechos delictivos que protagonizó y su manejo de las armas.A fines de 2020, el menor, que es inimputable, habría asesinado de un balazo a un hombre de nacionalidad paraguaya, en medio de una pelea en la manzana 99 de la villa 31 de Retiro.De acuerdo a fuentes policiales, la mamá del menor se presentó en la comisaría para denunciar que su hijo había cometido un asesinato y colaboró con los investigadores para que pudieran detenerlo.En poco tiempo fue detenido al menos siete veces, cuenta con antecedentes por infracción a la Ley de drogas, robo y atentando y resistencia a la autoridad, aunque por tratarse de un menor inimputable en todos los casos fue entregado en custodia a sus padres. Fuente: (Perfil)