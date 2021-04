Dictaron preventiva a los detenidos acusados de estafar a una mujer de 88 años

En el Juzgado de Garantías de Colón, la Dra. Natalia Céspedes dictó la prisión preventiva para los presuntos estafadores de una mujer de 88 años, el pasado miércoles, bajo la modalidad “cuento del tío”.Se trata de Juan Manuel Perez Hogrefe (37) y Ricardo Gastón Aguirre (34), ambos domiciliados en Capital Federal, quienes luego del hecho fueron detenidos en Alberdi y Pte. Perón, de esa ciudad.Durante la audiencia, el Fiscal Alejandro Perroud había solicitado 45 días de prisión preventiva, oponiéndose a la libertad bajo fianza propuesta por la defensa.Que los acusados no tengan arraigo en la ciudad y no contar aún con el informe de reincidencia, fueron dos de los argumentos que llevaron a Perroud a considerar la necesidad de que permanezcan detenidos. Además, hizo hincapié en el máximo de la pena en expectativa y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.“Si el delito de estafa tiene prevista esa escala penal (1 mes a 6 años) es porque el máximo o una pena cercana está reservada para casos como estos, deleznables por la calidad de las víctimas que eligen cuidadosamente: abuelos, a los que no solo que les sacan de una manera miserable los ahorros de toda la vida, además de las consecuencias psíquicas que les dejan, porque su vida ya no vuelve a ser igual. Y en este caso, al igual que en otros, hay un contacto personal entre el imputado y la víctima”, argumentó.En relación al peligro de entorpecimiento, sostuvo: “Es bastante probable que los imputados sean solo una parte de un grupo organizado de delincuentes, con distintos roles y funciones”.Para Perroud, “son muy difíciles las investigaciones de estafas, porque los medios tecnológicos siempre le permiten al delincuente ir un paso adelante”. Y en ese sentido, dijo: “Se nos ofrece en este caso una oportunidad de ir a fondo, de llegar al hueso de estas organizaciones delictivas”.“Dado que los hechos son bastante frecuentes, tampoco puede descartarse una conexión local y la repetición de estos hechos”, agregó.Finalmente, la Jueza Natalia Céspedes dispuso que la preventiva sea por el término de 20 días.En tanto, se realizan pericias sobre los teléfonos y el GPS secuestrado en el vehículo en que se movilizaban los delincuentes, entre otras medidas.Por otra parte, se investiga la participación de los detenidos en un hecho ocurrido durante febrero.