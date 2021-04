Ex jueza Stagnaro, madre de Julián Christe: "Mi hijo es inocente"

El caso

El juicio por Jurados comenzará el 8 de abril

, en uno de los departamentos ubicados en el edificio ubicado en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. Riera habría sido atacada y asfixiada durante la madrugada del 30 de abril, para luego ser arrojada desde 19 metros de altura. La chica tenía 24 años., que "está convencida en las palabras de Julián Christe".Al ser consultada respecto a la opinión de la gente, que estima que al ser Christe hijo de una ex jueza podría llegar a influir en la opinión de los magistrados, ella dijo "no creer" que pueda llegar a "tener peso para poder influenciar en los magistrados o gente de la justicia", para salvar de la situación en la que se encuentra el acusado.Stagnaro le mencionó al periodista Antematten que "estimaMaría Julieta Riera cayó al vacío desde un departamento del octavo piso del edificio ubicado en calle San Martín 918, frente a Plaza 1° de Mayo, de Paraná. Ocurrió en la madrugada del 30 de abril pasado.El imputado es quien era su pareja, Jorge Julián Christe. Su defensa argumenta que fue un accidente.La principal hipótesis es que, en un contexto de violencia, Christe intentó asfixiarla y luego la empujó desde el balcón de un 8° piso. Él tenía marcas compatibles con signos de defensa y en la casa había signos de forcejeo.No está claro qué hizo ahí pero después se acercó a la comisaría del centro de la ciudad para advertir una versión de lo ocurrido.Tampoco qué hizo antes de llegar ni por qué tardó 18 minutos en hacer las siete cuadras que separan su casa de la comisaría arriba de una moto.Para el fiscal Ignacio Aramberri la clave estará en los testimonios del entorno de Julieta. Los vecinos escucharon los gritos y las peleas que probarían el contexto de violencia de género.Tenía un hijo de 4 años y hacía más de un año que convivía con Christe.La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná fijó fecha para la audiencia de selección de jurados (voire dire) en el marco del legajo "Christe, Jorge Julián s/ Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género". Será el próximo 7 de abril, a partir de las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.La presidirá el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 4, Elvio Garzón, quien resultó sorteado como juez técnico de la causa, en la que intervendrá además un jurado popular compuesto por seis mujeres y seis varones.En el juicio el Ministerio Público estará representado por el fiscal Ignacio Aramberry; la querella particular será ejercida por la abogado Corina Beisel, mientras que los abogados Franco Azziani Canepa y Ladislado Uzín Olleros defendarán al imputado Jorge Christe.ante los integrantes del jurado popular.