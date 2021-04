Zapatero fue víctima de una feroz golpiza: le robaron 2000 pesos

Un zapatero con varios años de actividad en el barrio República de la Sexta de Rosario, fue ferozmente golpeado este jueves al abrir su negocio, ubicado en Ayacucho y Cochabamba, por parte de un delincuente que amenazó con matarlo y solo se llevó una suma cercana a los 2.000 pesosEl salvaje ataque se produjo alrededor de las 9.20, cuando el comerciante, de 68 años, abrió su negocio ubicado en inmediaciones de Cochabamba y Ayacucho, a metros del Instituto Politécnico General San Martín. Según las primeras versiones, el hombre fue abordado por un joven que le exigió dinero. El zapatero le indicó que no tenía mucho y el ladrón comenzó a golpearlo con violencia.Otro comerciante, un almacenero vecino, explicó en Canal 3 que "es inexplicable lo que pasó. Cuando llegué vi que estaban atendiendo a una persona y después me llamaron y lo vi salir sangrando y desfigurado. Fue algo que nunca había visto en el barrio, Hay robos, pero ensañarse y darle una golpiza así nunca había visto".El vecino continuó con su relato: "Él fue a pedir ayuda y, como nos conocemos de años, salí a asistirlo. Llamamos a un servicio de emergencias porque quedó muy maltrecho. Tenía la cara cortada, rastros de golpes de puño. Estaba medio inconsciente, no se podía expresar bien. Pero me alcanzó a decir que el tipo entró y le pidió plata. Él le dijo que no tenía y parece que lo agarró a trompadas. Ahora no sé cómo va a seguir este hombre, porque además andaba con algunos problemas de salud".Por su parte, la esposa del zapatero comentó aún conmovida: "Lo desfiguraron, le cortaron la cara, encontraron el pico de una botella y con eso lo cortaron. No entiendo por qué pegarle. Si te roba bueno..., pero lo desfiguraron con el vidrio. Le decían que lo iban a matar, le pedían más plata. Y se llevaron apenas 2.000 pesos".