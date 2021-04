Mujer que sufrió ACV en asalto: liberan a los detenidos y sigue la investigación

Imágenes del robo

Pedido de preventiva

Hurto calamitoso

En libertad

Giro sorpresivo en la causa de la mujer que sufrió un ACV después de ser asaltada. Mientras Liliana Esquivo lucha por su vida en la Cooperativa de Medicina de Concepción del Uruguay, la investigación por la causa del asalto del que fue víctima, se desvió esta semana, hacia una nueva línea de investigación.Después de revisar los domos de seguridad, los investigadores detuvieron a dos jóvenes a quienes le dictaron la prisión preventiva.La detención de la sospechosa fue el martes por la noche muy cerca del lugar donde Esquivo fue atacada. La mujer de 41 años, quedó alojada en la Comisaría de Minoridad y ayer por la tarde, la fiscal a cargo de la causa le tomó declaración.La mujer detenida el pasado martes por la noche y los dos jóvenes que estaban con prisión preventiva, involucrados en la investigación del caso Liliana Esquivo, recuperaron su libertad este miércoles por la tarde. Todos siguen ligados a la causa.Como informara, la Policía detuvo a una mujer, vecina del barrio donde está el garaje en el cual Esquivo guardaba su moto, acusada de ser la persona que aprovechando su indefensión y simulando prestarle ayuda, le robó el celular de la víctima, para luego pedir auxilio, lo que se descubrió cuando la acusada activó el aparato de telefonía con su chip.Esto llevó a un cambio de la causa, por lo que este miércoles, tras ser indagada, se realizó una audiencia en el Juagado de Garantías, donde se pidió su prisión preventiva, lo que no prosperó y se dispuso su libertad con medidas, al igual que la de los otros dos involucrado.En su alegato, la fiscal explicó que el día del inicio de la causa se dio intervención a las empresas de telefonía a los fines, en el día de ayer se le informó por parte de Inteligencia Criminal, que se recibió informe de la Empresa Claro que el IMEI del teléfono de la Sra. Esquivo estaba traficando con el número de la María Celeste Arraigada.Con la imputación a esta vecina, la situación cambió ya que Arraigada fue acusada de “Hurto calamitoso”, señalándose que los otros dos detenidos no lograron el robo al encontrar la resistencia de la damnificada.Tras los alegatos, el juez de Garantías Gustavo Díaz, resolvió disponer la inmediata libertad de Rodrigo Alejandro Cardozo y Maximiliano Adrián Rodríguez, imponiéndosele medidas de coerción que deberán cumplir estrictamente.En cuanto a María Celesta Arraigada, resolvió igual medida bajo el cuidado y vigilancia de su padre, fijando ese domicilio que no podrá variar sin previa autorización del Tribunal entre otras medidas.